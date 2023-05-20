Окунева Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ананьева Пелагея Артёмовна
Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Панжинская Параскева Артёмовна
Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Умнова Неонила Артемьевна
Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Окунев Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич
Восприемники: Ермолай Николаев Умнов Пелагея Артемовна Окунева
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.
Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно