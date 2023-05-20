Окунева Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева Анна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ананьева Пелагея Артёмовна

Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Панжинская Параскева Артёмовна

Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Умнова Неонила Артемьевна

Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Окунев Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1896 ст.

Сын: Окунев Матвей Артемьевич

Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Ермолай Николаев Умнов Пелагея Артемовна Окунева
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.

Сын: Окунев Василий Артёмович

Отец ребёнка: Окунев Артемий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Артемий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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