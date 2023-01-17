Ананьева (Окунева) Пелагея Артёмовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти21.11.1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Окунев Артемий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Евдоким Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Павел Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Павел Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич
Смерть
21.11.1968