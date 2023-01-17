Ананьева (Окунева) Пелагея Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Окунева) Пелагея Артёмовна

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

21.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Окунев Артемий Васильевич

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Евдоким Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Павел Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Павел Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Григорьевич

Смерть
21.11.1968
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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