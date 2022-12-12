Окунев Василий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти05.12.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Окунев Артемий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.
Мать ребёнка: Окунева Неонила Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Окунева Неонила Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окунева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1949