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Окунев Василий Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

05.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Окунев Артемий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.

Сын: Окунев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Окунева Неонила Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Окунева Неонила Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Неонила Дмитриевна

Смерть
05.12.1949
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