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Гарелин Петр Мефодьевич

Место рождения

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Гарелин Мефодий Иванович

Мать: Гарелина Екатерина Яковлевна

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1844
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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