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Гарелин Петр Мефодьевич
Гарелин Петр Мефодьевич
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Место рождения
Иваново-Вознесенск
, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
1788
Дата смерти
1844
Пол
Мужской
Отец
Гарелин Мефодий Иванович
Мать
Гарелина (Игумнова) Екатерина Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Гарелин Мефодий Иванович
Мать:
Гарелина Екатерина Яковлевна
Иваново-Вознесенск
, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1844
Иваново-Вознесенск
, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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