Гарелина (Игумнова) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарелин Мефодий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарелин Мефодий Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Гарелин Мефодий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Гарелин Мефодий Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гарелин Никон
Отец ребёнка: Гарелин Мефодий Иванович
Смерть
Неизвестно