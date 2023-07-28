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Гарелин Иван Мефодьевич

Место рождения

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарелин Мефодий Иванович

Мать: Гарелина Екатерина Яковлевна

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1800
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика