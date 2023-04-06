Гарелин Мефодий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гарелин Никон
Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Фабрикант
Смерть
1825