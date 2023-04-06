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Гарелин Мефодий Иванович

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Место рождения

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гарелин Петр Мефодьевич

Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гарелин Яков Мефодьевич

Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Гарелин Никон

Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Иван Мефодьевич

Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарелина Екатерина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Фабрикант
Смерть
1825
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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