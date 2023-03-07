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Шахайда Михаил Иванович

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Место рождения

Буковцёво

Дата рождения

22.09.1935

Дата смерти

16.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1935

Отец: Шахайда Иван Ильич

Мать: Шахайда Мария Петровна

Бракосочетание
05.12.1958

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1959

Дочь: Филимонова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Шахайда Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
05.01.1965

Сын: Шахайда Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шахайда Ольга Трофимовна

Смерть
16.05.1990
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