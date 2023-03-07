Шахайда Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1935
Дата смерти16.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1935
Отец: Шахайда Иван Ильич
Мать: Шахайда Мария Петровна
Бракосочетание
05.12.1958
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1959
Дочь: Филимонова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Шахайда Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
05.01.1965
Сын: Шахайда Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шахайда Ольга Трофимовна
Смерть
16.05.1990