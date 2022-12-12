Шахайда Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.09.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1935
Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахайда Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахайда Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич
Смерть
?.09.1967