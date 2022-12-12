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Шахайда Мария Петровна

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Место рождения

Буковцёво, Закарпатська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Буковцёво, Закарпатська область
Рождение ребёнка
22.09.1935

Сын: Шахайда Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич

Буковцёво, Закарпатська область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Шахайда Павел Иванович

Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахайда Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахайда Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич

Буковцёво, Закарпатська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахайда Василий Иванович

Отец ребёнка: Шахайда Иван Ильич

Буковцёво, Закарпатська область
Смерть
?.09.1967
Буковцёво, Закарпатська область
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