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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
212Дуванкой, д. общ. тат. и дачи вл.при р. Бельбеке.4524143315264Мечетей 2. Волостное правление. Обывательская почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1. Дуванкой, деревня бывшая государственная, при реке Бельбеке, дворов 168, жителей 890, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 мечети, школа, почтовая станц Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Дуванкой
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
807768Верхнесадовоесело44°41'00"33°42'00"L-36-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
67316000101с Верхнесадовоесело