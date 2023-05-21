село Верхнесадовое, село Верхнесадовое, Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Верхнесадовое

Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
212Дуванкой, д. общ. тат. и дачи вл.при р. Бельбеке.4524143315264Мечетей 2. Волостное правление. Обывательская почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Дуванкойская волость
1. Дуванкой, деревня бывшая государственная, при реке Бельбеке, дворов 168, жителей 890, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 мечети, школа, почтовая станц Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Дуванкойская волость
деревня Дуванкой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Нахимовский район
807768Верхнесадовоесело44°41'00"33°42'00"L-36-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Верхнесадовский муниципальный округ
67316000101с Верхнесадовоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close