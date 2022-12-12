Шахайда Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965
Отец: Шахайда Михаил Иванович
Мать: Шахайда Ольга Трофимовна
Бракосочетание
21.11.1985
Рождение ребёнка
17.09.1987
Дочь: Романова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1989
Сын: Шахайда Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Шахайда Оксана Александровна