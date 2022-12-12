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Шахайда Владимир Михайлович

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

05.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965

Отец: Шахайда Михаил Иванович

Мать: Шахайда Ольга Трофимовна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
21.11.1985

Жена: Шахайда Оксана Александровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
17.09.1987

Дочь: Романова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
11.05.1989

Сын: Шахайда Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Шахайда Оксана Александровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
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