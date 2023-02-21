Agayeva Агаева (Бахышова) Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agayeva Агаева (Бахышова) Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

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Место рождения

Исмайыллы, Азербайджан

Дата рождения

21.03.1928

Пол

Женский

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1928

Отец: Бахышов Гаджибала

Мать: Бахышова Хабиба Atakişi qızı

Исмайыллы, Азербайджан
Рождение ребёнка
02.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
17.01.1952

Дочь: Agayeva Агаева Cəmilə (Джамила) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Agayeva Агаева İnnab (Иннаб) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Agayev Агаев Mehemmedhaqqı (Магоммедхакгы) Abdulhuseyin oğlu (Абдулгусейин оглы)

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
02.01.1961

Дочь: Agayeva Агаева Sülhiyyə (Сулхия) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
26.01.1963

Сын: Agayev Агаев Sakin (Сакин) Abdulhüseyin oğlu - Абдулгусейин оглы

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
10.02.1966

Сын: Agayev Агаев Vəfadar (Вафадар) Abdulhüseyin oğlu (Абдулгусейин гызы)

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

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