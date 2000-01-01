Бахышова Хабиба Atakişi qızı
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бахышов Əli Hacıbala oğlu
Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бахышов Baba Hacıbala oğlu
Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала
Рождение ребёнка
21.03.1928
Дочь: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)
Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала
Исмайыллы, Азербайджан
Рождение ребёнка
1933
Сын: Бахышоов Sabir Hacıbala oğlu
Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала