Бахышова Хабиба Atakişi qızı — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахышова Хабиба Atakişi qızı

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бахышов Əli Hacıbala oğlu

Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бахышов Baba Hacıbala oğlu

Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала

Рождение ребёнка
21.03.1928

Дочь: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала

Исмайыллы, Азербайджан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Бахышоов Sabir Hacıbala oğlu

Отец ребёнка: Бахышов Гаджибала

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