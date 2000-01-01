Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1906
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Сын: Kərəm (Карам)
Мать ребёнка: Agayeva Агаева Sona
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Agayeva Агаева Həqiqət (Хагигат) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
02.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)
Рождение ребёнка
17.01.1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
30.10.1956
Рождение ребёнка
02.01.1961
Рождение ребёнка
26.01.1963
Рождение ребёнка
10.02.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Agayeva Агаева Sona