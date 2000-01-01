Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Haciyeva Cavahir Ağa qızı

Рождение ребёнка
1938

Сын: Kərəm (Карам)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Sona

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Agayeva Агаева Həqiqət (Хагигат) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Agayev Агаев Sərrəf (Сарраф) Abdulhüseyin oğlu (Абдулгусейин оглы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Sona

Рождение ребёнка
02.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Рождение ребёнка
17.01.1952

Дочь: Agayeva Агаева Cəmilə (Джамила) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Agayeva Агаева İnnab (Иннаб) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Agayev Агаев Mehemmedhaqqı (Магоммедхакгы) Abdulhuseyin oğlu (Абдулгусейин оглы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Рождение ребёнка
02.01.1961

Дочь: Agayeva Агаева Sülhiyyə (Сулхия) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Рождение ребёнка
26.01.1963

Сын: Agayev Агаев Sakin (Сакин) Abdulhüseyin oğlu - Абдулгусейин оглы

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Рождение ребёнка
10.02.1966

Сын: Agayev Агаев Vəfadar (Вафадар) Abdulhüseyin oğlu (Абдулгусейин гызы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Agayeva Агаева Sona

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