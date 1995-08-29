Agayev Агаев Sakin (Сакин) Abdulhüseyin oğlu - Абдулгусейин оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1963
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1963
Рождение ребёнка
21.02.1986
Дочь: Agayeva Агаева Dilara (Дилара) Sakin qızı (Сакин гызы)
Мать ребёнка: Хафизова Резеда Азатовна
Рождение ребёнка
29.08.1995 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1998
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
İsmayıllı, Azərbaycan
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно