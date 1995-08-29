Agayev Агаев Sakin (Сакин) Abdulhüseyin oğlu - Абдулгусейин оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agayev Агаев Sakin (Сакин) Abdulhüseyin oğlu - Абдулгусейин оглы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1963

Отец: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Мать: Agayeva Агаева Mələkxanım (Мелекханум) Hacıbala qızı (Гаджибала гызы)

Рождение ребёнка
21.02.1986

Дочь: Agayeva Агаева Dilara (Дилара) Sakin qızı (Сакин гызы)

Мать ребёнка: Хафизова Резеда Азатовна

Рождение ребёнка
29.08.1995 ст.

Сын: Agayev Агаев İlkin (Илкин) Sakin oğlu (Сакин оглы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Nüşabə (Нушаба) Neyman qızı (Нейман гызы)

Рождение ребёнка
07.01.1998

Дочь: Agayeva Агаева Elvina (Елвина) Sakin qızı (Сакин гызы)

Мать ребёнка: Agayeva Агаева Nüşabə (Нушаба) Neyman qızı (Нейман гызы)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

İsmayıllı, Azərbaycan
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rahimli - Рахимли Vusala - Вусала Mahmud qızı - Махмуд гызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Agayev - Агаев Seymur (Сеймур) Sakin oğlu (Сакин оглы)

Мать ребёнка: Rahimli - Рахимли Vusala - Вусала Mahmud qızı - Махмуд гызы

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