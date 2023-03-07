Илларион Терентиев
Место рождения
Дата рожденияДо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Ульяния Илларионова
Мать ребёнка: Дария Андреева
Рождение ребёнка
23.11.1795
Сын: Филимон Илларионов
Мать ребёнка: Дария Андреева
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Ефимий Илларионов
Мать ребёнка: Дария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Андреева
Смерть
Неизвестно