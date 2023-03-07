Илларион Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларион Терентиев

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Место рождения

Постарки

Дата рождения

До 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Ульяния Илларионова

Мать ребёнка: Дария Андреева

Рождение ребёнка
23.11.1795

Сын: Филимон Илларионов

Мать ребёнка: Дария Андреева

Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Ефимий Илларионов

Мать ребёнка: Дария Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Андреева

Смерть
Неизвестно
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