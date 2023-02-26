Дария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Ульяния Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Терентиев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1795

Сын: Филимон Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Терентиев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Ефимий Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Терентиев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларион Терентиев

Смерть
Неизвестно
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