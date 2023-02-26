Дария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Ульяния Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Терентиев
Рождение ребёнка
23.11.1795
Сын: Филимон Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Терентиев
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Ефимий Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Терентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илларион Терентиев
Смерть
Неизвестно