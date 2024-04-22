Ефимова Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1900 ст.
Дата смерти14.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900 ст.
Рождение ребёнка
18.02.1924
Сын: Безруков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Безруков Михаил Иванович
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.10.1925
Сын: Безруков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Безруков Михаил Иванович
село Петропавловка (Ахтубинск)
Смерть
14.08.1962
Северск, ЗАТО Северск, Томская область