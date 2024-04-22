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Ефимова Мария Яковлевна

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Место рождения

Владимировка

Дата рождения

13.07.1900 ст.

Дата смерти

14.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900 ст.

Отец: Ефимов Яков Игнатьевич

Мать: Ефимова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1924

Сын: Безруков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Безруков Михаил Иванович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.10.1925

Сын: Безруков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Безруков Михаил Иванович

село Петропавловка (Ахтубинск)
Смерть
14.08.1962
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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