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Безруков Евгений Михайлович

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Место рождения

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.02.1924

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924

Отец: Безруков Михаил Иванович

Мать: Ефимова Мария Яковлевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
19.08.1950

Жена: Качинская Олимпиада Францевна

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.11.1951

Дочь: Безрукова Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Качинская Олимпиада Францевна

Смерть
1981

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