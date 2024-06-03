Безруков Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.02.1924
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924
Отец: Безруков Михаил Иванович
Мать: Ефимова Мария Яковлевна
Бракосочетание
19.08.1950
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.11.1951
Дочь: Безрукова Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Качинская Олимпиада Францевна
Смерть
1981