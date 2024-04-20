Безруков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1897
Дата смерти13.09.1953 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1897
Отец: Безруков Иван Алексеевич
Мать: Нагорная Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
18.02.1924
Сын: Безруков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.10.1925
Сын: Безруков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова Мария Яковлевна
село Петропавловка (Ахтубинск)
Смерть
13.09.1953 ст.
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область