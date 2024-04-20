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Безруков Михаил Иванович

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Место рождения

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.09.1897

Дата смерти

13.09.1953 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1897

Отец: Безруков Иван Алексеевич

Мать: Нагорная Ольга Сергеевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.02.1924

Сын: Безруков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова Мария Яковлевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.10.1925

Сын: Безруков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова Мария Яковлевна

село Петропавловка (Ахтубинск)
Смерть
13.09.1953 ст.
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
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