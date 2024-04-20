Безруков Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезруков Анатолий Михайлович

Безруков Анатолий Михайлович

avatar

Место рождения

село Петропавловка (Ахтубинск)

Дата рождения

15.10.1925

Дата смерти

30.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925

Отец: Безруков Михаил Иванович

Мать: Ефимова Мария Яковлевна

село Петропавловка (Ахтубинск)
Рождение ребёнка
23.04.1954

Сын: Безруков Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Мирошникова Ольга (Римма) Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
30.11.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close