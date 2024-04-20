Безруков Анатолий Михайлович
Место рождениясело Петропавловка (Ахтубинск)
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти30.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Отец: Безруков Михаил Иванович
Мать: Ефимова Мария Яковлевна
село Петропавловка (Ахтубинск)
Рождение ребёнка
23.04.1954
Сын: Безруков Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Мирошникова Ольга (Римма) Николаевна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
30.11.1987