Протасова (Голицына) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Голицына) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1825

Отец: Голицын Николай Николаевич

Мать: Голицына Анна Фёдоровна

Бракосочетание
17.06.1844

Муж: Протасов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
27.02.1849

Сын: Протасов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Протасов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Протасов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Протасов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1852

Сын: Протасов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Протасов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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