Протасова (Голицына) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1825
Бракосочетание
17.06.1844
Рождение ребёнка
27.02.1849
Сын: Протасов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Протасов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1850
Сын: Протасов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Протасов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.03.1852
Сын: Протасов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Протасов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно