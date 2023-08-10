Голицын Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1796
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1796
Бракосочетание
14.01.1823
Жена: Голицына Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.02.1824
Сын: Голицын Николай Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.09.1825
Дочь: Протасова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.08.1830
Дочь: Маслова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.09.1832
Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.05.1834
Сын: Голицын Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.05.1834
Сын: Голицын Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна
Смерть
1860