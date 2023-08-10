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Голицын Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1796

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1796

Отец: Голицын Николай Васильевич

Мать: Голицына Мария Андреевна

Бракосочетание
14.01.1823

Жена: Голицына Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.02.1824

Сын: Голицын Николай Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.09.1825

Дочь: Протасова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.08.1830

Дочь: Маслова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.09.1832

Сын: Голицын Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.05.1834

Сын: Голицын Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.05.1834

Сын: Голицын Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Анна Фёдоровна

Смерть
1860
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