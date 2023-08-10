Маслова (Голицына) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Голицына) Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1830

Отец: Голицын Николай Николаевич

Мать: Голицына Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.03.1848

Дочь: Маслова Александра Александровна

Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович

Рождение ребёнка
?.07.1850

Дочь: Маслова Анна Александровна

Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович

Рождение ребёнка
22.?.1855

Сын: Маслов Николай Александрович

Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович

Рождение ребёнка
?.11.1856

Сын: Маслов Александр Александрович

Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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