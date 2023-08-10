Маслова (Голицына) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1830
Рождение ребёнка
21.03.1848
Дочь: Маслова Александра Александровна
Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович
Рождение ребёнка
?.07.1850
Дочь: Маслова Анна Александровна
Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович
Рождение ребёнка
22.?.1855
Сын: Маслов Николай Александрович
Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович
Рождение ребёнка
?.11.1856
Сын: Маслов Александр Александрович
Отец ребёнка: Маслов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно