Голицын Алексей Николаевич
мужской, родился 07.05.1834
умер 01.09.1868
ОтецГолицын Николай Николаевич18.12.1796 г.р.
МатьГолицына (Боборыкина) Анна Фёдоровна18.04.1807 г.р.
Супруги
Голицына (Измайлова) Софья Лавровна1838 г.р.
Дети
Сиверс (Голицына) Софья Алексеевна25.09.1858 г.р.
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Место
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Рождение
07.05.1834
Рождение ребёнка
25.09.1858
Дочь: Сиверс (Голицына) Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына (Измайлова) Софья Лавровна
Рязанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.11.1865
Смерть
01.09.1868