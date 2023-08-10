Голицын Алексей Николаевич 07.05.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Алексей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.05.1834

умер 01.09.1868

Отец
Голицын Николай Николаевич18.12.1796 г.р.
Мать
Голицына (Боборыкина) Анна Фёдоровна18.04.1807 г.р.
Супруги
Голицына (Измайлова) Софья Лавровна1838 г.р.
Дети
Сиверс (Голицына) Софья Алексеевна25.09.1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1834

Отец: Голицын Николай Николаевич

Мать: Голицына (Боборыкина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.09.1858

Дочь: Сиверс (Голицына) Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына (Измайлова) Софья Лавровна

Рязанская губерния, Российская империя

Бракосочетание
?.11.1865

Жена: Голицына (Измайлова) Софья Лавровна

Смерть
01.09.1868

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