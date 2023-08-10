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Протасов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.06.1844

Жена: Протасова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1849

Сын: Протасов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Протасова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Протасов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Протасова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1852

Сын: Протасов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Протасова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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