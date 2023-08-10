Протасов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.1844
Рождение ребёнка
27.02.1849
Сын: Протасов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Протасова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1850
Сын: Протасов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Протасова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1852
Сын: Протасов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Протасова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно