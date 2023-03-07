Коробейникова (Шамшурина) Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1907 ст.
Дата смерти?.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907 ст.
плёнка 2119998, стр. 760
Бракосочетание
Около 28.05.1927
28.05.1927 выдано св-во для регистрации брака №172
Рождение ребёнка
06.02.1930
Дочь: Трошкова Елеконида Семёновна
Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
23.12.1932
Дочь: Красноперова Галина Семеновна
Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Плаченова Глафира Семёновна
Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.1939
Дочь: Любина Тамара Семёновна
Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
24.09.1947
Сын: Коробейников Александр Семёнович
Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич
Смерть
?.01.1959