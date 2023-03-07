Коробейникова (Шамшурина) Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробейникова (Шамшурина) Анна Артемьевна

Коробейникова (Шамшурина) Анна Артемьевна

avatar

Место рождения

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.07.1907 ст.

Дата смерти

?.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907 ст.

Отец: Шамшурин Артемий Васильев

Мать: Шамшурина Мария Фёдорова

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119998, стр. 760
Бракосочетание
Около 28.05.1927

Муж: Коробейников Семён Сергеевич

28.05.1927 выдано св-во для регистрации брака №172
Рождение ребёнка
06.02.1930

Дочь: Трошкова Елеконида Семёновна

Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1932

Дочь: Красноперова Галина Семеновна

Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Плаченова Глафира Семёновна

Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.12.1939

Дочь: Любина Тамара Семёновна

Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1947

Сын: Коробейников Александр Семёнович

Отец ребёнка: Коробейников Семён Сергеевич

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.01.1959
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close