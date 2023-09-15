Шамшурина (Санникова) Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамшурина (Санникова) Мария Фёдорова

Шамшурина (Санникова) Мария Фёдорова

Место рождения

Игрово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Санников Федор Мартьянов

Мать: Санникова Дарья Прохорова

Игрово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г плёнка 2199147, стр. 262-263
Бракосочетание
28.01.1894

Муж: Шамшурин Артемий Васильев

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
- плёнка 2119997, стр. 579
Рождение ребёнка
02.11.1900 ст.

Сын: Шамшурин Михаил Артемьев

Отец ребёнка: Шамшурин Артемий Васильев

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119998, стр. 61
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.

Дочь: Коробейникова Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Шамшурин Артемий Васильев

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119998, стр. 760
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шамшурин Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Шамшурин Артемий Васильев

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close