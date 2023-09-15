Шамшурина (Санникова) Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Перепись 1897г плёнка 2199147, стр. 262-263
Бракосочетание
28.01.1894
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
- плёнка 2119997, стр. 579
Рождение ребёнка
02.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Шамшурин Артемий Васильев
плёнка 2119998, стр. 61
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.
Дочь: Коробейникова Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Шамшурин Артемий Васильев
плёнка 2119998, стр. 760
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шамшурин Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Шамшурин Артемий Васильев
Смерть
Неизвестно