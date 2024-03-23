Санникова (Коробейникова) Дарья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Коробейникова) Дарья Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Санников Петр Федоров

Отец ребёнка: Санников Федор Мартьянов

Игрово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Шамшурина Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Санников Федор Мартьянов

Игрово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г плёнка 2199147, стр. 262-263
Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Санников Федор Мартьянов

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Федор третьим браком, Дарья - вторым ЦГА УР ф. 444, о. 1, д. 33, стр. 45 - плёнка 2120047, стр. 806
Смерть
Неизвестно
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