Санникова (Коробейникова) Дарья Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Санников Федор Мартьянов
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Шамшурина Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Санников Федор Мартьянов
Перепись 1897г плёнка 2199147, стр. 262-263
Бракосочетание
12.02.1878
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Федор третьим браком, Дарья - вторым ЦГА УР ф. 444, о. 1, д. 33, стр. 45 - плёнка 2120047, стр. 806
Смерть
Неизвестно