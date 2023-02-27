Шамшурин Артемий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Коробейникова Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Шамшурина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шамшурин Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Шамшурина Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно