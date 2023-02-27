Шамшурин Артемий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшурин Артемий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Коробейникова Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Шамшурина Мария Фёдоровна

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шамшурин Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Шамшурина Мария Фёдоровна

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамшурина Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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