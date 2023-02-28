Коробейников Семён Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1907
Дата смерти?.11.1958
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1907
Бракосочетание
Около 28.05.1927
28.05.1927 выдано св-во для регистрации брака №172
Рождение ребёнка
06.02.1930
Дочь: Трошкова Елеконида Семёновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
23.12.1932
Дочь: Красноперова Галина Семеновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Плаченова Глафира Семёновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
27.12.1939
Дочь: Любина Тамара Семёновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
24.09.1947
Сын: Коробейников Александр Семёнович
Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна
Смерть
?.11.1958