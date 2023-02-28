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Коробейников Семён Сергеевич

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Место рождения

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

31.01.1907

Дата смерти

?.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1907

Отец: Коробейников Сергий Феодоров

Мать: Коробейникова Лидия Космина

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 28.05.1927

Жена: Коробейникова Анна Артемьевна

28.05.1927 выдано св-во для регистрации брака №172
Рождение ребёнка
06.02.1930

Дочь: Трошкова Елеконида Семёновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1932

Дочь: Красноперова Галина Семеновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Плаченова Глафира Семёновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.12.1939

Дочь: Любина Тамара Семёновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1947

Сын: Коробейников Александр Семёнович

Мать ребёнка: Коробейникова Анна Артемьевна

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.11.1958
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
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