Беспалов Семён Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850 ст.
Отец: Беспалов Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Беспалов Константин Семенович
Мать ребёнка: Беспалова Мария Афанасьевна
д. Беспалова
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.
Дочь: Маркина Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Беспалова Мария Афанасьевна
ОГАЧО ф.226 оп.30 д.1 л.- запись №241 д. Беспалова
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Беспалова Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно