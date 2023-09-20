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Беспалов Семён Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Беспалов Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Беспалов Константин Семенович

Мать ребёнка: Беспалова Мария Афанасьевна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалова
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.

Дочь: Маркина Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Беспалова Мария Афанасьевна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО ф.226 оп.30 д.1 л.- запись №241 д. Беспалова
Рождение ребёнка
1883

Сын: Беспалов Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Беспалова Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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