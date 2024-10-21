Беспалова (Зайцева) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Зайцева) Мария Афанасьевна

Место рождения

Смолина, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

28.03.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1845 ст.

Отец: Зайцев Афанасий Григорьевич

Мать: Зайцева (Пичугова) Марфа Авдеевна

Смолина, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.796об запись № 25
Бракосочетание
12.05.1863 ст.

Муж: Беспалов Семён Назарович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.549 л. 446 запись № 42 Жениху 18 лет, невесте - 19. Оба 1м браком. Поручители - крепостные крестьяне наследниц Л.И. Расторгуева: • по жениху: – д. Беспаловой Евтифей Д... Показать все
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Беспалов Константин Семенович

Отец ребёнка: Беспалов Семён Назарович

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалова
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.

Дочь: Маркина (Беспалова) Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Беспалов Семён Назарович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово ОГАЧО ф.226 оп.30 д.1 л.- запись №241
Рождение ребёнка
1883

Сын: Беспалов Иван Семенович

Отец ребёнка: Беспалов Семён Назарович

Смерть
Неизвестно

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