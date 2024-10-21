Беспалова (Зайцева) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1845 ст.
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.796об запись № 25
Бракосочетание
12.05.1863 ст.
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.549 л. 446 запись № 42 Жениху 18 лет, невесте - 19. Оба 1м браком. Поручители - крепостные крестьяне наследниц Л.И. Расторгуева: • по жениху: – д. Беспаловой Евтифей Д... Показать все
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Беспалов Константин Семенович
Отец ребёнка: Беспалов Семён Назарович
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалова
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.
Дочь: Маркина (Беспалова) Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Беспалов Семён Назарович
д. Беспалово ОГАЧО ф.226 оп.30 д.1 л.- запись №241
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Беспалов Семён Назарович
Смерть
Неизвестно