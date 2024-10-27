Беспалова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
Не 1814/15/16
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Беспалова Епистимия Назаровна
Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович
Бракосочетание
До 1835 ст.
Не 1831, не 1832 1833-1835 неизвестна сохранность дел
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Беспалова) Дарья Назаровна
Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Беспалова Надежда Назаровна
Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович
Упоминание
1838 ст.
Исповедная роспись: 24 года (и 3 дочери). Крепостной крестьянин д. Беспалово. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.395 двор № 264
Рождение ребёнка
1844 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович
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Рождение ребёнка
06.04.1845 ст.
Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович
д. Беспалово ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.798об запись № 39
Рождение ребёнка
22.08.1854 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович
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Рождение ребёнка
08.08.1856 ст.
Сын: Беспалов Лаврентий Назарович
Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович
д. Беспалово ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.491 л.1411 запись № 118
Упоминание
1858 ст.
с. Рождественское Ревизская сказка: 38 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.179 оп.1 д.230 двор № 723
Смерть
Неизвестно