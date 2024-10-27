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Беспалова Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

1835 г.р.
1836 г.р.
1837 г.р.
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1845 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Не 1814/15/16
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Беспалова Епистимия Назаровна

Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович

Бракосочетание
До 1835 ст.

Муж: Беспалов Назар Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Не 1831, не 1832 1833-1835 неизвестна сохранность дел
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Беспалова) Дарья Назаровна

Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Беспалова Надежда Назаровна

Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович

Упоминание
1838 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 24 года (и 3 дочери). Крепостной крестьянин д. Беспалово. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.395 двор № 264
Рождение ребёнка
1844 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1845 ст.

Сын: Беспалов Семён Назарович

Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.798об запись № 39
Рождение ребёнка
22.08.1854 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1856 ст.

Сын: Беспалов Лаврентий Назарович

Отец ребёнка: Беспалов Назар Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.491 л.1411 запись № 118
Упоминание
1858 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
с. Рождественское Ревизская сказка: 38 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.179 оп.1 д.230 двор № 723
Смерть
Неизвестно

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