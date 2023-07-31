Мусловец Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Мусловец Наталья
Рождение ребёнка
13.11.1912
Мать ребёнка: Мусловец Наталья
Рождение ребёнка
14.10.1913
Мать ребёнка: Мусловец Наталья
Рождение ребёнка
05.01.1923
Дочь: Гринкевич Вера Петровна
Мать ребёнка: Мусловец Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусловец Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Мусловец Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Бондарь, сапожник, шорник
Смерть
До 1942