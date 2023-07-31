Мусловец Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусловец Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мусловец Михей Петрович

Мать ребёнка: Мусловец Наталья

Курин, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.11.1912

Сын: Мусловец Павел Петрович

Мать ребёнка: Мусловец Наталья

Курин, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Мусловец Остап Петрович

Мать ребёнка: Мусловец Наталья

Курин, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.01.1923

Дочь: Гринкевич Вера Петровна

Мать ребёнка: Мусловец Наталья

Курин, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусловец Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Мусловец Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Бондарь, сапожник, шорник
Смерть
До 1942
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