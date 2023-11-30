Мусловец Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения13.11.1912
Дата смерти22.09.1992
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912
Отец: Мусловец Петр
Мать: Мусловец Наталья
Рождение ребёнка
01.09.1933
Сын: Мусловец Владимир
Мать ребёнка: Мусловец Ульяна
Рождение ребёнка
26.12.1936
Сын: Мусловец Леонид
Мать ребёнка: Мусловец Ульяна
Рождение ребёнка
23.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусловец Ульяна
Рождение ребёнка
12.11.1943
Сын: Мусловец Анатолий
Мать ребёнка: Мусловец Ульяна
Рождение ребёнка
28.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусловец Ульяна
Рождение ребёнка
22.09.1949
Дочь: Прокофьева Людмила Павловна
Мать ребёнка: Мусловец Ульяна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.09.1992
Похороны
Неизвестно