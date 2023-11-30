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Мусловец Павел Петрович

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Место рождения

Курин, Октябрьский район, Гомельская область

Дата рождения

13.11.1912

Дата смерти

22.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912

Отец: Мусловец Петр

Мать: Мусловец Наталья

Курин, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.09.1933

Сын: Мусловец Владимир

Мать ребёнка: Мусловец Ульяна

Рождение ребёнка
26.12.1936

Сын: Мусловец Леонид

Мать ребёнка: Мусловец Ульяна

Рождение ребёнка
23.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусловец Ульяна

Рождение ребёнка
12.11.1943

Сын: Мусловец Анатолий

Мать ребёнка: Мусловец Ульяна

Рождение ребёнка
28.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусловец Ульяна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.09.1949

Дочь: Прокофьева Людмила Павловна

Мать ребёнка: Мусловец Ульяна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.09.1992
Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область
Похороны
Неизвестно
Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область
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