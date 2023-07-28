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Мусловец Михей Петрович

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Место рождения

Курин, Октябрьский район, Гомельская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мусловец Петр

Мать: Мусловец Наталья

Курин, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусловец Арина

Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Мусловец Аркадий

Мать ребёнка: Мусловец Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусловец Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусловец Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусловец Михаил

Мать ребёнка: Мусловец Арина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1993