Мусловец Михей Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мусловец Петр
Мать: Мусловец Наталья
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Мусловец Аркадий
Мать ребёнка: Мусловец Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусловец Михаил
Мать ребёнка: Мусловец Арина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1993