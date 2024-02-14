Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевский р-н Башкирии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Мать: Аминова Хатира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Хайбрахман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Хайбрахман

Рождение ребёнка
21.01.1928

Сын: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович

Отец ребёнка: Нигматуллин Хайбрахман

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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