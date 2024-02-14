Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевский р-н Башкирии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нигматуллин Хайбрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1928
Сын: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович
Отец ребёнка: Нигматуллин Хайбрахман
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно