Нигматуллин Фарит Хайбрахманович
Место рождения?
Дата рождения21.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна
Рождение ребёнка
22.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна
Смерть
Неизвестно