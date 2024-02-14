Нигматуллин Фарит Хайбрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматуллин Фарит Хайбрахманович

Нигматуллин Фарит Хайбрахманович

Место рождения

?

Дата рождения

21.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928

Отец: Нигматуллин Хайбрахман

Мать: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна

Рождение ребёнка
25.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна

Рождение ребёнка
22.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.