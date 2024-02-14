Нигматуллин Хайбрахман
Место рожденияд.Калмыково Бураевский р-н Башкирии
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Нагматулин Хайбрахман красноармеец Дата рождения __.__.1900 Место призыва Бураевский РВК, Башкирская АССР, Бураевский р-н д.КалмыковоВоинская часть 266 сп 93 сд 3 УкрФ ( 266 сп, 93 сд, 3 УкрФ ) Дата п... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1928
Сын: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович
Мать ребёнка: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно