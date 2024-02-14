Нигматуллин Хайбрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Хайбрахман

Место рождения

д.Калмыково Бураевский р-н Башкирии

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна

Военная награда
Неизвестно
Нагматулин Хайбрахман красноармеец Дата рождения __.__.1900 Место призыва Бураевский РВК, Башкирская АССР, Бураевский р-н д.КалмыковоВоинская часть 266 сп 93 сд 3 УкрФ ( 266 сп, 93 сд, 3 УкрФ ) Дата п... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1928

Сын: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович

Мать ребёнка: Нигматуллина (Аминова) Марфуга Абдулловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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