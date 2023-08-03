Латинский Летинский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
11.10.1827 ст.
Сын: Летинский Кузьма Павлович
Мать ребёнка: Летинская Марья Алексеевна
Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832
Сын: Латинский Андрей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Летинский Феофан Павлович
Мать ребёнка: Латинская Летинская Агафья Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Летинский Никита Павлович
Мать ребёнка: Латинская Летинская Агафья Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно