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Латинский Летинский Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Латинский Летинский Иван Иванович

Мать: Латинская Летинская Анна Ларионова

Рождение ребёнка
11.10.1827 ст.

Сын: Летинский Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Летинская Марья Алексеевна

Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Латинский Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Летинский Феофан Павлович

Мать ребёнка: Латинская Летинская Агафья Ананьевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Летинский Никита Павлович

Мать ребёнка: Латинская Летинская Агафья Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латинская Летинская Агафья Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летинская Марья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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