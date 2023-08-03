Латинская Летинская Агафья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатинская Летинская Агафья Ананьевна

Латинская Летинская Агафья Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.02.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латинский Летинский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Летинский Феофан (Ефим) Павлович

Отец ребёнка: Латинский Летинский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Летинский Никита Павлович

Отец ребёнка: Латинский Летинский Павел Иванович

Смерть
24.02.1880 ст.
Казино, Емашевская волость, Уфимский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.