Латинская Летинская Агафья Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти24.02.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Летинский Феофан (Ефим) Павлович
Отец ребёнка: Латинский Летинский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Летинский Никита Павлович
Отец ребёнка: Латинский Летинский Павел Иванович
Смерть
24.02.1880 ст.
Казино, Емашевская волость, Уфимский уезд