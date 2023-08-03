Летинская Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1827 ст.
Сын: Летинский Кузьма Павлович
Отец ребёнка: Латинский Летинский Павел Иванович
Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно