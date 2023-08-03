Летинская Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летинская Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латинский Летинский Павел Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1827 ст.

Сын: Летинский Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Латинский Летинский Павел Иванович

Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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