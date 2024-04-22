Тимофей Федоров
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смерти23.06.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Ключарев Федор Васильев
Мать: Прасковья Васильева
Бракосочетание
19.02.1815 ст.
Жена: Анастасия Степанова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
Рождение ребёнка
14.02.1818 ст.
Сын: Тимофей Тимофеев
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
29.07.1825 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
17.03.1828 ст.
Сын: Артемий Тимофеев
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
19.01.1830 ст.
Дочь: Рыжихина Аксинья Тимофеева
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
23.06.1834 ст.
Дочь: Агриппина Тимофеева
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Смерть
23.06.1864 ст.
От старости