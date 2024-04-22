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Тимофей Федоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

23.06.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Ключарев Федор Васильев

Мать: Прасковья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.02.1815 ст.

Жена: Анастасия Степанова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
Рождение ребёнка
14.02.1818 ст.

Сын: Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.07.1825 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.03.1828 ст.

Сын: Артемий Тимофеев

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.01.1830 ст.

Дочь: Рыжихина Аксинья Тимофеева

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1834 ст.

Дочь: Агриппина Тимофеева

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.06.1864 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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