Рыжихина (Зарубина) Аксинья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения19.01.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1830 ст.
Отец: Тимофей Федоров
Мать: Анастасия Степанова
Бракосочетание
09.09.1846 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1848 ст.
Дочь: Ефимия Кириллова
Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов
Указана как незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно