Рыжихина (Зарубина) Аксинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжихина (Зарубина) Аксинья Тимофеева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.01.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1830 ст.

Отец: Тимофей Федоров

Мать: Анастасия Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.09.1846 ст.

Муж: Рыжихин Кирилл Максимов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1848 ст.

Дочь: Ефимия Кириллова

Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Указана как незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно
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