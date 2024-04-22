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Анастасия Степанова

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

03.11.1863 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.02.1815 ст.

Муж: Тимофей Федоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
Рождение ребёнка
14.02.1818 ст.

Сын: Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.07.1825 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.03.1828 ст.

Сын: Артемий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.01.1830 ст.

Дочь: Рыжихина Аксинья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1834 ст.

Дочь: Агриппина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.11.1863 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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