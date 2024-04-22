Анастасия Степанова
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти03.11.1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Бракосочетание
19.02.1815 ст.
Муж: Тимофей Федоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
Рождение ребёнка
14.02.1818 ст.
Сын: Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
29.07.1825 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
17.03.1828 ст.
Сын: Артемий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
19.01.1830 ст.
Дочь: Рыжихина Аксинья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
23.06.1834 ст.
Дочь: Агриппина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Смерть
03.11.1863 ст.
От старости