Гольденберг Моисей Гершевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1906
Дата свадьбы исходит из даты рождения сына Бориса. | Бракосочетание могло иметь место в Енисейске (где жила невеста с родителями) или в Томске (где учился жених). | Метрическая запись не найдена - кни... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.
Сын: Гольденберг Борис Моисеевич
Мать ребёнка: Гольденберг (Хейсина) Эмилия (Минька) Фоминична (Хаимовна)
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно