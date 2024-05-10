Гольденберг Моисей Гершевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гольденберг Моисей Гершевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1906

Жена: Гольденберг (Хейсина) Эмилия (Минька) Фоминична (Хаимовна)

Дата свадьбы исходит из даты рождения сына Бориса. | Бракосочетание могло иметь место в Енисейске (где жила невеста с родителями) или в Томске (где учился жених). | Метрическая запись не найдена - кни... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.

Сын: Гольденберг Борис Моисеевич

Мать ребёнка: Гольденберг (Хейсина) Эмилия (Минька) Фоминична (Хаимовна)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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