Гольденберг Борис Моисеевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1907 ст.
Дата смерти1931
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1907 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
1931
Причина смерти: Туберкулёз