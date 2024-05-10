Гольденберг Борис Моисеевич 18.02.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГольденберг Борис Моисеевич

Гольденберг Борис Моисеевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

18.02.1907 ст.

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1907 ст.

Отец: Гольденберг Моисей Гершевич

Мать: Гольденберг (Хейсина) Эмилия (Минька) Фоминична (Хаимовна)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
1931
Причина смерти: Туберкулёз

Мы используем куки для улучшения работы сайта.