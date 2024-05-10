Гольденберг (Хейсина) Эмилия (Минька) Фоминична (Хаимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1887 ст.
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1887 ст.
Место рождения - прииск ..., название не прочитать. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 142 - Актовые записи о ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 2) Эмилия Гольденберг... Показать все
Бракосочетание
До 1906
Дата свадьбы исходит из даты рождения сына Бориса. | Бракосочетание могло иметь место в Енисейске (где жила невеста с родителями) или в Томске (где учился жених). | Метрическая запись не найдена - кни... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.
Сын: Гольденберг Борис Моисеевич
Отец ребёнка: Гольденберг Моисей Гершевич
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
1980