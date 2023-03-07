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Камбарова Мария Семёновна

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Место рождения

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Камбаров Семён Петрович

Мать: Анна

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.

Дочь: Дергачёва Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1920 ст.

Дочь: Дергачёва Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Дергачёв Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1930

Сын: Дергачёв Василий Владимирович

Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергачёв Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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