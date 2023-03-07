Камбарова Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Камбаров Семён Петрович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.
Дочь: Дергачёва Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1920 ст.
Дочь: Дергачёва Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дергачёв Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1930
Сын: Дергачёв Василий Владимирович
Отец ребёнка: Дергачёв Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно